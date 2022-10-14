. Паутина, смерть близкого человека и погоня: какие сны укажут на наличие у вас сглаза и порчи

Сны, которые каждый день видят люди, могут быть вещими, поэтому стоит обращать особое внимание на все увиденное. Некоторые из них могут рассказать о наличии сглаза либо порчи.

Какие сны указывают на наличие порчи и сглаза

Паутина и пауки

Утверждать, что на человека была наведена порча, можно, если он несколько дней видит сны с паутиной или пауками. К тому же людям, которые боятся пауков, тоже могут часто они сниться, но в таком случае о магическом влиянии речь не идет.

Дама в черном одеянии





Нехорошим считается знак увидеть во сне даму в черном одеянии. Это говорит, что на человека была специально наведена порча, причем сделано это было не так давно. Это позволит понять, кто из окружения решил такое сделать. Может быть, человек недавно перешел кому-то дорогу или же с кем-то вступил в спор. Если приснилась старая женщина в черном, это указывает на то, что наведенная порча слишком сильная, и снять ее могут лишь специалисты.

Застрять в болоте

Когда человек во сне попал в болото, то в реальной жизни на него кто-то «точит зуб». В таком случае нужно избегать всевозможных ссор, конфликтных ситуаций и не звать к себе в дом малознакомых людей.

Гнилые фрукты или овощи

Дурным знаком считается сон, где человек держит в руках плохой плод. Он может говорить о самосглазе или быть результатом магического воздействия. Потребуется сделать уборку в своем доме, так как в нем может обнаружиться подклад. Вероятнее всего, неприятный подарок в доме мог оставить кто-то из гостей.

Смерть родного человека





Неприятно видеть во сне уход из жизни близкого человека, но он может рассказать, что кто-то собирается навести на него порчу. Необходимо обязательно все рассказать своему родственнику, даже если во сне не было видно того, кто пытается это сделать.

Неприятные насекомые

Сон, в котором человек видит червей, тараканов или мух, может говорить о том, что его прокляли либо сглазили, потому что сильно завидовали. Это своего рода знак, указывающий на то, что человеку нужно меньше рассказывать окружающим о своих планах и хвастаться достижениями.

Погоня

Тревожным считается сон, где за человеком кто-то гонится с целью покушения. Он говорит о том, что в реальной жизни ему необходимо быть очень осторожным при общении с малознакомыми людьми. Вероятнее всего, кто-то пытается навредить, либо уже успел это сделать.

Человек без головы

Это главный признак, указывающий на то, что человека прокляли. Вероятнее всего, в данном обряде были задействованы волосы, ногти или другие личные вещи. Чтобы снять проклятие, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Не исключено, что после того как проклятие снимут, нужно будет всегда носить с собой специальные защитные талисманы и обереги.

Дьявол, бес или демон





Если во сне человек видит беса или дьявола, это значит, что кто-то пытается привязать к нему сущность из потустороннего мира. Это весьма опасно, поэтому необходимо как можно быстрее принимать соответствующие меры и прекратить общение с токсичными людьми.