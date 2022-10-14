. Павел Прилучный показал семейную идиллию с новой супругой и детьми от брака с Муцениеце

Актер Павел Прилучный отдохнул с Зепюр Брутян и своими детьми от Агаты Муцениеце в Подмосковье. Павел Прилучный недолго изображал дипломата после жалоб Агаты Муцениеце. Напомним, экс-жена «мажора» в одном из интервью призналась, что ей неприятны вылазки ее бывшего мужа с женой и детьми. Она считает, что этот отдых нужно разделять. Первое время Прилучный прислушивался к словам Муцениеце и действительно стал проводить время с наследниками без Брутян. Но теперь все встало на свои места.Он вновь отметился в одном из подмосковных отелей и с детьми, и с молодой женой.При этом дочь Мия и сын Тимоша выглядели вполне счастливыми.Мальчик на обнародованном фото повис на папе, а девочка нежно прильнула к мачехе. Абсолютная идиллия царит в новой семье Прилучного.