. Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox
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Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox

Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox


Несколько дней назад студия Atlus сообщила, что ожидаемые игры Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут доступны на Xbox One и Xbox Series X | S уже 19 января, а в октябре этого года выйдет Persona 5. Что интересно, еще после анонса этих игр появились слухи, что проект не выйдет на Playstation 5 в нативной версии. Оказалось, что это действительно так.

Разработчики Atlus подтвердили порталу Gematsu, что Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на релизе будут иметь полноценные оптимизированные версии для нового поколения консолей только на Xbox Series X и Xbox Series S. Игрокам на Playstation 5 придется довольствоваться версиями для консолей Playstation 4 по обратной совместимости. Студия Atlus не уточняет, когда Persona 3 Portable и Persona 4 Golden получат оптимизацию до Playstation 5.

Стоит сказать, что на данный момент нет и информации о характеристиках Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox One и Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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