. Песни Аллы Пугачевой вычеркивают из репертуара театров

Певица Алла Пугачева унизила россиян из-за границы. Проект с песнями Примадонны отменили за три дня до концерта. В Театре эстрады города Екатеринбурга отменили проект с хитами Аллы Пугачевой, который был в его репертуаре с 2019 года. «По техническим причинам произошла замена программ. Все приобретенные билеты действительны, если кто-то пожелает сдать билет — примем без каких-либо проблем», — заявили в пресс-службе театра, художественным руководителем которого является известный шансонье Александр Новиков.Концерты «Алла tribute» были запланированы на 14 и 15 октября. Проект театра позиционировался, как «признание в любви Примадонне». В программе были такие хиты Аллы Пугачевой, как «Арлекино», «Все могут короли», «Живи спокойно, страна», «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Озеро надежды» и «Не отрекаются любя», пишет 66.ru. Напомним, Алла Пугачева сейчас находится в Израиле. На днях она посетила концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве.