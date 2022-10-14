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Певец Шаман представил свой новый клип «Вызов»

Певец Шаман представил свой новый клип «Вызов»
Певец Шаман презентовал свой новый патриотический клип. В эту пятницу, 14 октября, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, презентовал свою новую песню «Вызов». Сингл появился на музыкальных площадках в полночь. А днем Шаман разместил отрывок из песни в микроблоге, рассказав, что написал ее для шоу на ТНТ. «Родные, я написал эту песню специально для нового шоу «Вызов» на ТНТ. Это мой первый опыт работы в качестве автора саундтрека для ТВ. Премьера шоу состоится завтра, 15 октября, в 14:00», — написал Шаман. Поклонники Шамана оставили сотни восторженных комментариев, заявив, что это, как всегда, прозвучало очень мощно. «Как ты прекрасен в своем стильном минимализме в этом клипе! Только ты можешь сиять в черном на черном», «Поздравляю тебя, родной, написать саундтрек для ТВ — это очень здорово. Ты талант», «Песня драйвовая, настраивающая на действия. А мы всегда рядом, всегда поддержим. Любовь», «Как всегда, грандиозное потрясающее. Шедевр, драйв, динамика, мощь», — высказались в Сети. Напомним, Ярослава Дронова поклонники узнали в 2014 году благодаря телепроекту «Голос», где он занял второе место. В 2020 году Дронов запустил авторский проект под псевдонимом Шаман. Музыкант обрел популярность в 2022 году благодаря хитам «Встанем» и «Я русский».
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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