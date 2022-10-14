. Певица Максим призналась, что от нее ожидали слезы на шоу «Голос»

Певица Максим стала наставницей шоу «Голос.Дети». 39-летняя певица вернулась к активной работе. Марина Максимова, более известная как МакSим, поговорила о закулисье шоу Первого канала и о том, как изменилась ее жизнь после перенесенного COVID-19. Макsим стала одним из наставников проекта «Голос.Дети» вместе с Егором Кридом и Бастой. Артистка заменила Светлану Лободу, которая была членом жюри на протяжении двух сезонов. Съемки первых выпусков шоу начались в конце сентября. Марина призналась, что старается вести себя сдержанно. Она понимает, как работать с юными исполнителями. Артистка напомнила, что воспитывает дочерей — 12-летнюю Александру и 7-летнюю Марию, а также руководит детской школой искусств, где, по ее словам, «разный контингент». «С таким небольшим, но всё-таки опытом я пришла на проект и очень внимательно слушаю. От меня там все ожидали слез и суперэмоций, но я уже не впервые сталкиваюсь с детскими конкурсами. Конечно, я впечатлительная, с другой стороны. Очень тяжело отказывать детям», — разоткровенничалась Макsим.Исполнительница хита «Знаешь ли ты» подчеркнула, что однажды всё-таки поддалась эмоциям и взяла подопечную с менее яркими вокальными данными. «Меня поразила девочка одна. Пусть она не во все ноты попадала. Она спела в шесть лет «А я не хочу по расчету» ... Я не смогла не повернуться. Теперь она у меня в команде», — призналась поп-звезда. Максимова возобновила концертную деятельность. Многократная обладательница премий «Золотой граммофон» готовится к масштабному туру. МакSим призналась, что периодически страдает из-за проблем со здоровьем. В 2021 году Марина переболела коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Поп-дива едва выжила. «Многие беспокоятся за мое здоровье и за то, как я вынесу эти туры. Пока не так легко даются перелеты. Ну и живые выступления тоже. Слава Богу, меня поддерживает публика, я в принципе могу половину не петь», — призналась Марина в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио».