. Певица Слава эмоционально высказалась о сбежавших звездах

Певица Слава не смогла сдержать эмоции от возмущения. Артистка ночью потеряла контроль над эмоциями и опубликовала в Сети обращение к покинувшим Россию звездам. Артистка честно призналась, что не ожидала от своих коллег такого предательства. Мало того, что они бросили родную страну в сложный момент, у них хватает совести на то, чтобы в эмиграции поливать помоями оставшихся. Исполнительница назвала уехавших коллег «врунами и трусами». Она, вытирая с лица слезы, поклялась, что никогда не последует их примеру. Слава призвала тех, кто остался держаться вместе, а предателей предупредила о том, что со временем их «совесть сожрет».«Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать. Держаться вместе, ребята и девчата! И тогда у нас все будет очень круто и хорошо»,— сказала Слава. Артистка не стала называть конкретных имен знаменитостей, которые довели её до истерики. Впрочем, их имена и так известны. Одной из последних потерь стал отъезд Аллы Пугачевой. На днях она назвала россиян «холопами, ставшими рабами», а вскоре после этого пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве, где звучали антироссийские высказывания. Напомним, что из России за последние полгода уехали: Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Семен Слепаков и другие знаменитости. Никто из них, похоже, не планирует возвращаться обратно.