. Пластические хирурги провели расчёты и определили самую красивую женщину, согласно золотому сечению

Тот, кто в школе прогуливал математику, очень удивился бы, узнав, что именно она может решить, «кто на свете всех милее». Существует такое понятие как «Золотое сечение». Это формула, которая определяет универсальное проявление структурной гармонии и отражает идеальное отношение частей к целому.

Этим принципом для оценки красоты пользуется пластический хирург Хулиан де Сильва. И по его расчётам список самых красивых женщин возглавляет… Джоди Комер, 29-летняя британская актриса, известная по сериалу «Убивая Еву».

По расчётам учёных, Джоди Комер — самая красивая женщина в мире

Хулиан Де Сильва сообщает, что её лицо на 94,52% соответствует золотому сечению красоты — параметру, определяющему физическое совершенство.

На втором месте расположилась Зендея

Третье место — Белла Хадид

Бейонсе на четвёртом месте

Ариана Гранде на пятом месте

На шестом — Тейлор Свифт

Далее в списке десятки красавиц, по мнению пластического хирурга, расположились Джордан Данн, Ким Кардашьян, Дипика Падуконе и Чон Хо Ён из «Игры в кальмара».

А здесь вы может найти десятку самых красивых мужчин.