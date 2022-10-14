. Почему Руслан Алехно развелся с Медведевой, не угодил Константину Меладзе и выбыл из «Маски»

С 15 вокалист участвовал в различных музыкальных конкурсах, а в 23 выиграл проект «Народный артист». После этой победы на следующие несколько лет Руслан Алехно пропал из новостей, ну а новый виток развития карьеры начался… после его развода с Ириной Медведевой.

Руслан Алехно родился в белорусском Бобруйске в семье военного и швеи. В восемь мальчик пошел в музыкальную школу по классу трубы, а в дальнейшем овладел игрой на рояле, гитаре и ударных. С подросткового возраста главным интересом юноши стал вокал, так что он начал участвовать в городских и международных конкурсах и подрабатывать певцом в ресторане.

Тем не менее поступил парень не в музыкальное училище, а в Бобруйский государственный автотранспортный колледж на специальность «организация перевозок». Впрочем, творчество Алехно не отпускало: он служил в войсках ПВО, после чего перевелся вокалистом в Ансамбль песни и танца ВС Беларуси, с которым гастролировал по Европе.

Нулевые начались для Руслана чередой побед в различных конкурсах, ну а звездный час вокалиста наступил после проекта «Народный артист 2». Заняв первое место в программе, певец отправился с другими участниками в турне по России, Беларуси и Украине, а дебютный громкий хит «Необыкновенная», исполненный вместе с Алексеем Чумаковым и Александром Панайотовым, взорвал чарты. Почему же потом ажиотаж вокруг Алехно стих? 14 октября музыкант отмечает 41-й день рождения, а мы раскрываем детали его личной и профессиональной жизни.

Между работой и браком

Первые годы после победы в «Народном артисте» имя Руслана было на слуху: он стал гвоздем программы «Славянского базара» в 2005-м, исполнив в дуэте с Алексеем Гоманом трек «Две сестры», презентовал дебютный альбом, снял клип на песню «Сердце земли моей». В 2008-м Алехно прошел национальный отбор на «Евровидение», и хотя выбиться в финал конкурса не удалось, композиция помогла создать новую пластинку.

Если взглянуть на биографию Руслана, складывается ощущение, что в последующие три года ничего знаменательного в его карьере не произошло. А ведь именно в этот промежуток времени Алехно был женат на Ирине Медведевой…

Но не будем строить теории и гадать о совпадениях, а начнем с самого начала: когда Медведева училась в вузе в Минске, а Алехно выступал в Ансамбле песни и танца ВС Беларуси, звезды подружились. Романтическими отношения стали, уже когда оба перебрались в Москву. Влюбленные съехались, пять лет прожили в гражданском браке, ну а в Новый 2009 год певец сделал избраннице предложение, спрятав кольцо в бокале шампанского.

Спустя полгода артисты поженились, правда, не все на выездной регистрации прошло безупречно: за пять дней до торжества Руслан слег с двусторонней пневмонией, так что на свадьбе не выпил ни глотка алкоголя. «Может, это изменчивая судьба показывала, что наш брак обречен? — рассуждал позднее Алехно. — Но мы очень любили друг друга! При том, что характеры у нас очень разные: я — оптимист, к тому же за годы работы в шоу-бизнесе нарастил определенную «броню» — от сплетен, непорядочности людей. А Ира осталась ранимой, хрупкой душой».

Разница вскрылась, когда, вернувшись с гастролей, Руслан вместо поцелуя получил от жены летящую в лицо газету: пресса писала, что музыкант изменяет супруге с Ириной Дорофеевой, хотя на обложке всего лишь красовался кадр из совместного клипа певцов. У Медведевой случилась истерика, и муж еле успокоил ее. Подобные ситуации возникали не раз, ведь СМИ нередко муссировали слухи о семье. Алехно относился к статьям как к издержкам профессии, для Иры же это было трагедией.

При этом супруги оставались близкими друг другу людьми: Руслан всегда находил слова утешения для Ирины, ну а она оставалась его главным критиком и советчиком. Почему же в 2011-м брак рухнул?

Развод

«Мы с Ирой за эти годы стали лучшими друзьями. Она — тот единственный близкий человек, которого я нашел в Москве. И вот эти доверительные чувства со временем заменили безумную страсть, связавшую нас вначале. Мы стали чувствовать себя скорее братом и сестрой, чем мужем и женой. Почему прошла страсть? Дело не в изменах: ни я, ни Ира не можем упрекнуть друг друга в неверности. Мы оба — очень преданные люди, нас так воспитали родители. Причина расставания — в безумной увлеченности профессией…» — рассуждал Алехно.

Молодые амбициозные артисты не могли пренебречь карьерой, и семейная жизнь свелась к кратким свиданиям в перерывах между гастролями. Поэтому после серьезного разговора супруги решили разойтись мирно и на приемлемых для обоих условиях: нажитые за семь лет любви дом в Подмосковье и квартиру в Минске поделили пополам. Интересно, что Руслан предлагал оставить оба объекта недвижимости Ирине, но она заявила, что благотворительности не нужно и все должно быть по-честному.

Так как артисты расстались без скандалов, то сумели сохранить хорошие отношения. Периодически они созванивались и узнавали, как друг у друга дела. К тому же Ирина и Руслан являлись крестными двоих детей, так что не общаться не могли. Когда же Медведева собралась замуж за француза Гийома, то пригласила бывшего супруга на церемонию. Впрочем, Алехно не приехал на торжество, чтобы никого не смущать, ну а на собственную свадьбу экс-избранницу не позвал…

Взлет карьеры

Хотя Руслан говорил, что разрыв с Ириной ускорила увлеченность супругов работой, именно после расставания с женой его карьера пошла в гору. «Не развелся — не писал бы, не пел и не выступал бы!» — заключила певица Катя Семенова в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».

Даже на официальном сайте Алехно говорится, что в 2012-м для него наступил новый этап. Артист выпустил синглы «Не забыть» и «Мы останемся», представил поклонникам концертную программу, а после гастролей состоялся релиз его трека «Любимая». Вскоре слушатели увидели патриотический альбом певца «Наследие», ну а весной 2013-го Международная Академия Общественного Признания наградила Руслана Алехно орденом «За вклад и развитие культуры России».

Записав дуэт с Валерией, Алехно принял участие в ее концерте в Лондоне. Ну а в 2015-м Руслан напомнил зрителям о себе, появившись в шоу «Один в один!» и завоевав в нем победу. Но и это не все, ведь в 2017-м артист взялся за педагогику: стал президентом фестиваля искусств «Талантиада» и наставником в проекте «Во весь голос», открыл авторскую школу вокала при Московском институте культуры.

Как ни странно, с позиции наставника Руслан снова переместился на место конкурсанта: в 2019-м артист участвовал в восьмом сезоне «Голоса», правда, не прошел даже «Слепые прослушивания». Полина Гагарина сетовала, что не узнала тембр давнего знакомого, а не повернулась только потому, что сказалась усталость. А вот Константин Меладзе припас для звезды ложку дегтя, отметив, что его пение сродни ресторанному. «Совокупность всех факторов привела вас к ресторанному пению. Это неплохо, но слушать такую музыку нужно выпивши. Все было шаблонно. Я родился в городе Николаеве и у нас в ресторане «Нептун» точно так и пели», — отрезал Меладзе, после чего за конкурсанта вступились Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.

Появился Алехно и в шоу «Маска» на НТВ, примерив костюм Малыша. В восьмом выпуске певец выбыл из конкурса, хотя от участия впечатления остались превосходные. «Мне кажется, внутри каждый из нас — ребенок. И в том, что я делал на сцене шоу, есть я настоящий, я такой же дома со своими родными. Мне было интересно работать над этим образом, делать так, чтобы у зрителей было полное ощущение, что на сцене маленький мальчик. Ну и где бы я еще назвал Киркорова дядей Филиппом? Я вообще придумал себе образ, что жюри — мои воспитатели в детском саду. И ведь в итоге не все разгадали меня, долго ходили вокруг да около», — делился Руслан со «СтарХитом».

Любимая семья

«Я никого не искал. После развода я вообще сказал себе, что больше не женюсь, и зарекся, что моя девушка будет не из творческой профессии», — признавался Руслан.

Однако на свадьбе друга Алехно встретил Юлию Красникову и влюбился с первого взгляда. Не теряя времени даром, певец нарушил данное себе обещание и сделал девушке предложение. Как мы уже обмолвились выше, на свадьбу он решил бывшую жену не звать, на что Ирина Медведева вовсе не обиделась. «Это уже была бы не свадьба, а день встреч. Считаю, что нужно разделять мух от котлет. Да и к тому же Ирина сейчас живет в Париже, а мы в Москве. Да и с моей нынешней супругой они не знакомы», — пояснял артист.

В 2017-м у супругов родилась дочка Варвара, чему Алехно был безмерно счастлив: по мнению артиста, до появления на свет детей могут существовать отношения между влюбленными, но не семья. Близких певец оберегал, потому и не спешил распространяться о деталях личной жизни. Впрочем, подарок поклонникам вокалист все же сделал: снял в клипе на трек «Если бы не ангелы» наследницу и жену, показав таким образом главных женщин в своей судьбе.



