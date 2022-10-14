. Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет (14 фото)

Вадим Карасев

"Тутси", "Рэмбо", "Бегущий по лезвию", "Конан-варвар", все мы прекрасно знаем и любим эти фильмы. Их уже можно считать классикой кинематографа. Но при этом, все равно не верится, что с момента их выхода прошло уже 40 лет. Предлагаем поностальгировать и посмотреть подборку интересных закадровых снимков фильмов, которые были сняты в в далеком 1982 году.Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»Это последний шестой фильм о жандарме Крюшо и последний фильм в карьере Луи де Фюнеса.Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»