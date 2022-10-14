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Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет (14 фото)

Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»"Тутси", "Рэмбо", "Бегущий по лезвию", "Конан-варвар", все мы прекрасно знаем и любим эти фильмы. Их уже можно считать классикой кинематографа. Но при этом, все равно не верится, что с момента их выхода прошло уже 40 лет. Предлагаем поностальгировать и посмотреть подборку интересных закадровых снимков фильмов, которые были сняты в в далеком 1982 году.

Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»


Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»

Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»
Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»
Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»

Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»
Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»

Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»
Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»

Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»
Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»

Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»
33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»

33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»
Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»

Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»
Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»

Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»
Это последний шестой фильм о жандарме Крюшо и последний фильм в карьере Луи де Фюнеса.

Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»

Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»
Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»

Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»
Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»

Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»
Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»

Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»
# Главные новости
По материалам: триникси

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