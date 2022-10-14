Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет (14 фото)
Сегодня, 03:00 Вадим Карасев
"Тутси", "Рэмбо", "Бегущий по лезвию", "Конан-варвар", все мы прекрасно знаем и любим эти фильмы. Их уже можно считать классикой кинематографа. Но при этом, все равно не верится, что с момента их выхода прошло уже 40 лет. Предлагаем поностальгировать и посмотреть подборку интересных закадровых снимков фильмов, которые были сняты в в далеком 1982 году.
Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»
Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»
Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»
Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»
Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»
Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»
Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»
33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»
Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»
Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»
Это последний шестой фильм о жандарме Крюшо и последний фильм в карьере Луи де Фюнеса.
Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»
Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»
Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»
Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»
Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»
Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»
Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»
Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»
Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»
Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»
Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»
33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»
Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»
Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»
Это последний шестой фильм о жандарме Крюшо и последний фильм в карьере Луи де Фюнеса.
Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»
Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»
Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»
Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»
По материалам: триникси