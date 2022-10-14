. Подборка удивительных и фантастических растений (18 фото)
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Подборка удивительных и фантастических растений (18 фото)

Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной АзииИ в очередной раз мы удивляемся и поражаемся многообразию природы. Мир флоры не менее поразителен, чем мир фауны. Предлагаем посмотреть на подборку необычных растений, которые будто бы рисовал художник-фантаст.

Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной Азии


Хойя (Восковой плющ)

Хойя (Восковой плющ)
Котиледон Орбикулата — необычный радужный суккулент

Котиледон Орбикулата — необычный радужный суккулент
Редкая фиолетовая цветная капуста

Редкая фиолетовая цветная капуста
Её фирменный цвет появляется из-за влияния того же антиоксиданта, который содержится в красной капусте и красном вине: антоцианина.

Цветущая стапелия волосистая — растение-падальщик

Цветущая стапелия волосистая — растение-падальщик
Так выглядит чайот — плод мексиканского огурца

Так выглядит чайот — плод мексиканского огурца
Мексиканский огурец активно используется в пищу. Он имеет нейтральный вкус, приближенный к кабачкам.

Вельвичия удивительная

Вельвичия удивительная
Вельвичия удивительная
Вельвичия удивительная — древнее растение, произрастающее в пустыни Намиб. Это долгоживущее карликовое дерево, на котором растут всего два листа в течение всей жизни. Продолжительность жизни растения может достигать 1500 лет и более.

Огромная голубая агава

Огромная голубая агава
Замия шершавая

Замия шершавая
На фотографии слева замия только готовится цвести. Справа представлены уже созревшие цветения.

Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищу

Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищу
Саркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формы

Саркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формы
Симплокарпус вонючий

Симплокарпус вонючий
Это растение часто выращивают садоводы, у которых на участке много тени и переувлажнённая земля.

Рябчик или фритиллярия

Рябчик или фритиллярия
Бегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру дракона

Бегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру дракона
Калотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовит

Калотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовит
Хвощ — древнее растение, которое имеет причудливую форму

Хвощ — древнее растение, которое имеет причудливую форму
Олений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях

Олений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях
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По материалам: триникси

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