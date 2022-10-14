. Подборка удивительных и фантастических растений (18 фото)

Вадим Карасев

И в очередной раз мы удивляемся и поражаемся многообразию природы. Мир флоры не менее поразителен, чем мир фауны. Предлагаем посмотреть на подборку необычных растений, которые будто бы рисовал художник-фантаст.Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной АзииХойя (Восковой плющ)Котиледон Орбикулата — необычный радужный суккулентРедкая фиолетовая цветная капустаЕё фирменный цвет появляется из-за влияния того же антиоксиданта, который содержится в красной капусте и красном вине: антоцианина.Цветущая стапелия волосистая — растение-падальщикТак выглядит чайот — плод мексиканского огурцаМексиканский огурец активно используется в пищу. Он имеет нейтральный вкус, приближенный к кабачкам.Вельвичия удивительнаяВельвичия удивительная — древнее растение, произрастающее в пустыни Намиб. Это долгоживущее карликовое дерево, на котором растут всего два листа в течение всей жизни. Продолжительность жизни растения может достигать 1500 лет и более.Огромная голубая агаваЗамия шершаваяНа фотографии слева замия только готовится цвести. Справа представлены уже созревшие цветения.Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищуСаркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формыСимплокарпус вонючийЭто растение часто выращивают садоводы, у которых на участке много тени и переувлажнённая земля.Рябчик или фритиллярияБегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру драконаКалотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовитХвощ — древнее растение, которое имеет причудливую формуОлений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях