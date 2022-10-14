. Похоже, в Gotham Knights на Playstation 5 и Xbox Series X будет только режим в 30 FPS

Вадим Карасев





21 октября, то есть уже на следующей неделе, состоится релиз игры Gotham Knights. Разработчики до сих пор не огласили технические характеристики проекта, при этом, напомним, что игра выйдет только на новом поколении консолей и PC — от версий для Xbox One и Playstation 4 отказались в мае этого года. Игроки ожидали на новых консолях увидеть привычный выбор между качеством и производительностью, но, похоже, что игра предложит только один режим.

Уже несколько дней ходят слухи, что в Gotham Knights будет на Xbox Series X и Playstation 5 только один режим — 4K с трассировкой лучей в 30 FPS. Эти слухи подтвердил пользователь ResetEra, который утверждает, что имеет доступ к проекту:

Я могу подтвердить, что в версии для PS5, по крайней мере, нет никаких графических опций, кроме яркости, контрастности, насыщенности и HDR. Я также могу подтвердить, что игра не работает со скоростью 60 кадров в секунду.

При этом, он отмечает, что ему пришлось загрузить внушительное обновление, которое вероятно является патчем первого дня, и после этого никаких изменений в плане выбора графических режимов не произошло. Таким образом, похоже, что игра предложит только 30 FPS на новом поколении консолей. Разработчики на данный момент не дали на этот счет официальный комментарий, несмотря на массовые запросы от игроков.