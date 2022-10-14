Вадим Карасев

Myśl Polska: если кризис на Украине затянется, Польшу ждет невообразимая нищетаСюжетСанкции против России:

Желание большинства жителей Польши сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, считает обозреватель Пшемыслав Пяста. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

Согласно данным социологического исследования агентства SW Research, 60 процентов граждан страны выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, а 16 процентов жителей высказались против рестрикций, сообщил автор материала. «Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам"», — заявил он.

Журналист считает, что, если кризис на Украине затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа. Он предрек стране «невообразимую нищету и безработицу». «А потом десятилетия напряженной работы, чтобы немного догнать цивилизованный мир», — написал он.

Обозреватель добавил, что худшим вариантом является непосредственное участие Варшавы в вооруженном конфликте с Россией. Он призвал стремиться к решению кризиса, даже если Украина выйдет из него проигравшей.

Пяста также назвал ошибочным мнением, что поляки являются бесконечно храброй нацией. Он заявил, что отсутствие страха в опасных ситуациях является «психическим расстройством», а не признаком мужества.

По его словам, в истории Польши уже не раз бывало, когда страна неадекватно оценивала угрозу.

«Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством», — заявил он.

Ранее в Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.

