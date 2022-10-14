. Потная и ненакрашенная Мария Голубкина работает над располневшей фигурой в фитнес-зале

В последние годы Мария Голубкина набрала лишний вес и сейчас, похоже, активно избавляется от него при помощи спорта. Раньше актрисе, по ее признанию, было лень заниматься на тренажерах.

49-летняя артистка записала видео из фитнес-клуба, продемонстрировав естественную внешность. На Марии ни капли макияжа, после активно тренировки она раскраснелась, ее лицо покрылось капельками пота. При всем при этом Голубкина не теряет обаяния и самоиронии.

«Привет, друзья! Это я позанималась немножечко. Я в таком месте, здесь столько красивых девушек. Мужчинам сюда ходить просто опасно, можно голову потерять. Теперь занимаюсь в зале и очень счастлива. Раньше было лень, теперь прям хочется. Это позитив сплошной! Раньше, видимо, хватало нагрузок. Слава Богу, все хорошо: спорт, театр. А что еще нужно человеку?! Я решила выйти в эфир, чтобы похвастаться, как я вспотела. Всех целую, пока!» — поделилась она с подписчиками.

Еще недавно Марию Голубкину критиковали за то, что она не прибегает к так называемым уколам красоты. Но это не значит, что актриса обходит косметологов стороной. К примеру, Мария очень любит уходовые процедуры.

«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть: все будут красивые. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег. Вот и все, не более того. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?» — отмечала Голубкина.