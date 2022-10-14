. Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком
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Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком

Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком


Сегодня журналисты опубликовали большое количество материалов по ремейку Dead Space. Ранее мы уже рассказывали, что многие из критиков, которые смогли опробовать проект, отзываются о нем положительно, при этом отмечая, что игра стала еще более атмосферной, чем оригинал.

Портал GamesRadar решил опубликовать не только первый взгляд на ремейк Dead Space, но и прямое сравнение игры с оригиналом. Ниже можно посмотреть это видео. В ролике показано, что не только графически ремейк Dead Space выглядит заметно лучше, но в нем есть и некоторые геймплейные изменения.


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Релиз ремейка Dead Space планируется только на новом поколении консолей и компьютерах в начале следующего года — 27 января.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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