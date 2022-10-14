. Пресняков покинул Россию вслед за бабушкой

Примадонна Российской эстрады и любимая многими народная артистка Алла Пугачева, после резких политических высказываний и просьбы внести ее в число иногентов, покинула родную страну в конце сентября. Женщина забрала детей и на частном самолете улетела в Израиль, причем без обратного билета. Как оказалось, и внук Пугачевой, известный певец Никита Пресняков, тоже решил не задерживаться в России.

Сначала по сети прошла информация, что Пресняков-младший получил повестку и ушел защищать свою родину. Но это оказалось обманом, что подтвердил источник в Губернском театре, где работает артист.

«Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте, - уверяет знакомый. - Но он скоро вернется».

В том же театре попросили не заваливать руководство вопросами о местонахождении артиста. Источник уверил, что Пресняков – не постоянный член труппы, а приглашенный артист, который задействован лишь в одном спектакле «Безымянная звезда». Предыдущее выступление прошло 22 сентября без каких-либо заминок: и репетиции и премьера прошли по плану. И вплоть до следующего спектакля Пресняков полностью свободен, а потому не должен отчитываться перед руководством, где находится на данный момент.





«Другой информацией, касающейся Никиты, театр не располагает», - говорит сотрудник Губернского театра.

Но в сети все же выяснили, что Никита уехал из страны через 2 дня после окончания спектакля, 24 сентября. К слову, о частичной мобилизации мужского населения страны стало известно 21 сентября.

Пресняков не стал дожидаться повестки и покинул Родину. Чтобы ускорить отъезд и не задерживаться в России, он решил проехать через Эстонию, причем границу пересек пешком. Знающие люди уверяют, что это самый быстрый вариант, так как на границе скапливается огромная очередь из автомобилей.





Никита пересек границу в Ивангороде. До места он доехал на такси, перешел границу и пересел в другое такси. А из Эстонии уже вылетел в США. На данный момент, из сообщения источника, он находится именно в Соединенных штатах.

Примечательно, что супруга артиста Алена Краснова осталась в России, но о месте нахождения мужа предпочитает не распространяться.