. При покупке новых телевизоров Samsung игроки получат подписку Game Pass
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При покупке новых телевизоров Samsung игроки получат подписку Game Pass

При покупке новых телевизоров Samsung игроки получат подписку Game Pass


Компания Microsoft летом этого года объявила о сотрудничестве с Samsung в рамках Xbox Cloud Gaming. Игроки получили возможность запускать игры прямо на телевизоре без консоли. Чтобы привлечь игроков к новому облачному сервису Xbox, теперь при покупке телевизоров Samsung будут выдавать пробную 3-месячную подписку Game Pass.

Чтобы получить бесплатно 3 месяца подписки Game Pass, игроки должны купить телевизор Samsung модели QLED Q60B 2022 года и выше (Q60B, Q80B, QN85B, QN90B, QN95B, S95B, QN800B/QN850B, QN900B) или OLED S95B до конца этого года. Вместе с телевизором они получат код на подписку. Тем самым, новые пользователи телевизоров Samsung смогут сразу оценить на нем Xbox Cloud Gaming, для игры на телевизоре потребуется только на наличие геймпада. Акция действует не во всех регионах, с ее подробностями можно ознакомиться на сайте Samsung.

Напомним, что Xbox Cloud Gaming является частью Samsung Gaming Hub.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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