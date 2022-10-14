. Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице

Любовница певца Прохора Шаляпина пожаловалась на его поведение. Артист около полугода встречается с актрисой и телеведущей Ольгой Сан. За это время пара успела серьезно поругаться. Возлюбленная приревновала певца к однокурснице, с которой он весело провел время на гастролях. Сейчас знаменитости наладили отношения. Актриса даже собралась устроить избраннику романтический сюрприз: игру-квест с шампанским и фейерверком в финале, либо ужин в ресторане в полной темноте.Правда, некоторая обида на Прохора у Ольги осталась. По словам теледивы, музыкант не выполнил данное ей обещание. «На мой день рождения в июне Прохор обещал мне поездку в Дубай. Но в итоге мы просто посидели у меня дома и попили сидр. Прохор зажал мне отпуск! И потом все свои поездки он осуществлял без меня», — пожаловалась Сан Prozvezd.