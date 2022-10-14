. Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице

Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице
Любовница певца Прохора Шаляпина пожаловалась на его поведение. Артист около полугода встречается с актрисой и телеведущей Ольгой Сан. За это время пара успела серьезно поругаться. Возлюбленная приревновала певца к однокурснице, с которой он весело провел время на гастролях. Сейчас знаменитости наладили отношения. Актриса даже собралась устроить избраннику романтический сюрприз: игру-квест с шампанским и фейерверком в финале, либо ужин в ресторане в полной темноте.
Правда, некоторая обида на Прохора у Ольги осталась. По словам теледивы, музыкант не выполнил данное ей обещание. «На мой день рождения в июне Прохор обещал мне поездку в Дубай. Но в итоге мы просто посидели у меня дома и попили сидр. Прохор зажал мне отпуск! И потом все свои поездки он осуществлял без меня», — пожаловалась Сан Prozvezd.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

Последние новости

МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в Европу
МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в
Певица Максим призналась, что от нее ожидали слезы на шоу «Голос»
Певица Максим призналась, что от нее ожидали слезы на шоу «Голос»
Певец Шаман представил свой новый клип «Вызов»
Певец Шаман представил свой новый клип «Вызов»
Алле Пугачеве нет дела до России, заявила экстрасенс
Алле Пугачеве нет дела до России, заявила экстрасенс
Любовь Успенская поменяла команду и имидж, представ в «голом» платье
Любовь Успенская поменяла команду и имидж, представ в «голом» платье
Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице
Прохор Шаляпин зажал отпуск своей любовнице
Главреда «Дождя» и пресс-секретаря Навального объявили иноагентами
Главреда «Дождя» и пресс-секретаря Навального объявили иноагентами
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.10.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.10.2022 (16 фото)
Какие действенные талисманы нужно носить при себе, чтобы поскорее избавиться от проблем
Какие действенные талисманы нужно носить при себе, чтобы поскорее
Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине
Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине
Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страны
Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страны
Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»
Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась,

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу,
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу

Еще по теме

Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой
Прохор Шаляпин без бабушек не хочет сниматься
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы