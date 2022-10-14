. Прохождение только кампании в Marvel’s Midnight Suns займет от 40 часов
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Прохождение только кампании в Marvel’s Midnight Suns займет от 40 часов

Прохождение только кампании в Marvel’s Midnight Suns займет от 40 часов


Скоро должен состояться релиз игры Marvel’s Midnight Suns, и разработчики проекта из студии Firaxis в рамках сессии ответ-вопрос рассказали некоторые детали ожидаемой игры. В частности, поговорили они про продолжительность игры, и на прохождение Marvel’s Midnight Suns потребуется не менее 40 часов.

По словам разработчиков игры Marvel’s Midnight Suns, самый «золотой путь» при прохождении сюжетной кампании, то есть совсем без дополнительных миссий и дополнительного контента, займет около 40-45 часов. Прохождение кампании в спокойном режиме с незначительным изучением побочного контента, потребует порядка 50 часов времени. Что касается полного изучения игры Marvel’s Midnight Suns, на него уйдет более 80 часов времени. Разработчики отмечают, что в ходе игровых тестов были люди, которые наиграли более 80 часов, но при этом изучили далеко не весь дополнительный контент.

В основной сюжетной кампании Marvel’s Midnight Suns разработчики обещают не менее 45 миссий, не уточняя количество в данный момент.


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Игра Marvel’s Midnight Suns выходит на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC уже 2 декабря, а релиз версий для Xbox One и Playstation 4 обещают в будущем году.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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