. Путин напомнил, что в СССР развивали культуру национальных республик

Национальная политика СССР включала развитие культуры и экономики народов союзных республик, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия, передает ТАСС.

Путин затронул эту тему после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который пожаловался на отсутствие должного внимания и уважения к центральноазиатским странам, в том числе в сфере экономического сотрудничества. Таджикский лидер заявил, что СССР развалился, потому что не уделял внимания малым республикам, не учитывал их традиции и обычаи.

«Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени», — сказал Путин. «Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику, но сегодня, конечно, нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат [нового саммита], конкретным содержанием», — сказал Путин.

По словам президента, смысл саммита не в том, чтобы просто поговорить, а в том, чтобы посмотреть на общерегиональные проекты и потребности, продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона. Тогда многие вопросы можно будет решать с большим эффектом, добавил Путин.