. Путин заявил о недопустимости ограничений украинской культуры в России

Нельзя уподобляться тем, кто пытается «отменить» русскую культуру, применительно к украинской культуре в России. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Астане 14 октября. Трансляция проходила в телеграм-канале Кремля.

Журналисты попросили российского лидера прокомментировать сообщения в СМИ о том, что в Москве был оштрафован мужчина за прослушивание украинской музыки. «Мы не должны уподобляться тем, которые отменяют какую бы то ни было культуру, культура здесь вообще не причем», — сказал Путин.

Он напомнил, что в России возмущаются попытками отменить русскую культуру. «Это просто полный бред, чушь, как один из наших музыкантов сказал — дураки какие-то. Мы не должны вести себя таким же образом», — считает глава государства.

Путин также назвал неправомерным вопрос о возможности «отмены» украинского языка в России, так как это государственный язык в одном из субъектов РФ — Крыму наряду с русским и крымскотатарским.



