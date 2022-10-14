. Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
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Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности

Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
Оперная певица Анна Нетребко спровоцировала слухи о своем интересном положении. Звезда оперы своими округлившимися формами вызвала у поклонников подозрения в беременности. Люди в соцсети звезды стали сравнивать снимки и увидели, что на последних кадрах из Неаполя артистка всячески старается прикрывать живот. И теперь фолловеры пишут ей поздравления в микроблоге. Сама Нетребко не реагирует на слухи. А вот ее российский директор Владислав Монастырский прокомментировал слухи, сославшись на позицию самой звезды.
«По всем вопросам касательно ее в России она меня просила говорить два английских слова: No comment. Так что ничего не могу сказать. Все, что она посчитает нужным сказать, она сама скажет в соцсетях. За ней там много человек следят, там она и рассказывает, что считает нужным», — цитирует представителя певицы сайт Newinform. Напомним, Анна Нетребко замужем за тенором Юсифом Эйвазовым. У нее есть ребенок от предыдущего брака с Эрвином Шроттом, 14-летний Тьяго.
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

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