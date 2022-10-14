. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 22 октября

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Он будет действовать до 22 октября, сообщается на сайте федеральной службы.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, напомнили в Росавиации. Перевозку пассажиров рекомендуется организовывать по альтернативным маршрутам. Например, использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Подчеркивается, что остальные воздушные гавани в стране работают штатно. Обо всех изменениях стоит уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в федеральной службе.