. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 22 октября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 22 октября

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 22 октября

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 22 октября

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Он будет действовать до 22 октября, сообщается на сайте федеральной службы.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, напомнили в Росавиации. Перевозку пассажиров рекомендуется организовывать по альтернативным маршрутам. Например, использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Подчеркивается, что остальные воздушные гавани в стране работают штатно. Обо всех изменениях стоит уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в федеральной службе.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как в домашних условиях заточить затупившийся нож от мясорубки
Как в домашних условиях заточить затупившийся нож от мясорубки
Почему Руслан Алехно развелся с Медведевой, не угодил Константину Меладзе и выбыл из «Маски»
Почему Руслан Алехно развелся с Медведевой, не угодил Константину
Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC выйдет на час позже
Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Белой предлагают вернуться на телестройку
Белой предлагают вернуться на телестройку
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские республики
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские
Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального бюджета
Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального
Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области
Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Парень лишился посылки и получил неожиданную записку
Парень лишился посылки и получил неожиданную записку
Какую опасность представляют фотографий умерших людей
Какую опасность представляют фотографий умерших людей
Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox
Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen

Топ на сегодня

Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Неравенство в России измерили по-новому
Неравенство в России измерили по-новому

Еще по теме

В Росавиации продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 октября
Построенный с нуля аэропорт под Ростовом станет самым дорогим в России
Новые аэропорты построят с разрешения Росавиации
Росавиация: непогода не влияет на работу аэропортов Москвы