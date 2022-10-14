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Родственники рассказали о погибших в ходе спецоперации мобилизованных

Родственники рассказали о погибших в ходе спецоперации мобилизованныхРодственники погибших в ходе СВО мобилизованных из Челябинской области рассказали о них

Родственники рассказали о мобилизированных россиянах, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Их слова приводит V1.ru.

Отец погибшего Антона Борисова рассказал, что его сын служил срочную службу в Забайкалье и был в автобате заместителем командира взвода. Работал он водителем в компании по консервации угольного разреза. Погибший сообщал отцу, что пошел в военкомат по повестке. При этом в комиссариате его отца заверили, что Борисов пошел в Вооруженные силы России добровольцем. Сосед мобилизованного охарактеризовал его как отзывчивого человека с большой душой.

«Они в Свердловске две ночи ночевали, потом их в Ростовскую область увезли. Потом он [сын] мне 2 октября звонит, говорит: "Пап, я пока звонить не буду, нас завтра закидывают". Я говорю: "Как закидывают? У вас что ни подготовки, ничего?" Он говорит: "Ну вот так"», — вспоминает отец призывника.

Брат другого погибшего мобилизованного Тимура Ахметшина рассказал, что россиянина забрали в часть 29 сентября. Призывник три года служил по контракту в Уссурийске, он также работал на заводе на линии, где производят покрытие из резиновой крошки. Жена Ахметшина уверена, что ее супруга отправили в зону СВО без должной подготовки.

13 октября в России впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе спецоперации на Украине. Погибли пятеро призывников из Челябинской области, эту информацию подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера. Погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Власти пообещали помочь из семьям.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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