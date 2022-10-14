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Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA

Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA«Черкизово»: россияне смогут купить фрикадельки из IKEA в магазинах

Фрикадельки, которые раньше производились для IKEA, скоро будут доступны в российских магазинах, заявил директор по переработке ООО «ПИТ-Продукт» (входит в группу «Черкизово») Мариуш Левоц. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас компания поставляет фрикадельки для кулинарии «Ленты» и «Ашана», и пока этот продукт нельзя найти в рознице, но вскоре россияне смогут купить упаковку готовой замороженной продукции в Metro. Рецептура фрикаделек будет «чуть-чуть отличаться» от той, которая была разработана для IKEA, раскрыл Левоц.

«Черкизово» было единственным производителем фрикаделек для IKEA, их выпускали в Горелово. Компания планирует сохранить производство фрикаделек в объеме 200 тонн в месяц, а также увеличить общий выпуск мясной продукции в два раза, до 2200 тонн в месяц.

После ухода IKEA из России спрос на товары ретейлера и их аналоги на маркетплейсах вырос в два раза за полтора месяца. Наибольшей популярностью пользуются товары для кухни, мебель, текстиль и ковры.

IKEA сообщила об остановке работы в стране в начале марта. В середине июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников. Перед приостановкой деятельности фирма провела финальную распродажу товаров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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