Вадим Карасев

Командир группировки «О» рассказал, что ВСУ используют М777 для контрбатарейной борьбы

Командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки Вооруженных сил России «О» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для контрбатарейной борьбы в основном используют американские гаубицы М777. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для подавления этих орудий российские артиллеристы наносят удары из дальнобойных гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра, их дальность стрельбы зависит от типа снаряда, который используется артиллеристами.

Командир добавил, что для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах российских военных. Сейчас артиллеристы перевооружились на системы более крупного калибра – 2А36 «Гиацинт-Б». Артиллерист отметил, что это точное орудие, которое превосходит гаубицы Д-30 в дальности стрельбы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. По словам Конашенкова, ВС России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное.