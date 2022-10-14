. Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777

Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777

Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777Командир группировки «О» рассказал, что ВСУ используют М777 для контрбатарейной борьбы

Командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки Вооруженных сил России «О» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для контрбатарейной борьбы в основном используют американские гаубицы М777. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для подавления этих орудий российские артиллеристы наносят удары из дальнобойных гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра, их дальность стрельбы зависит от типа снаряда, который используется артиллеристами.

Командир добавил, что для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах российских военных. Сейчас артиллеристы перевооружились на системы более крупного калибра – 2А36 «Гиацинт-Б». Артиллерист отметил, что это точное орудие, которое превосходит гаубицы Д-30 в дальности стрельбы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. По словам Конашенкова, ВС России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777
Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777
Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет (14 фото)
Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году
The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на грани глубокой рецессии
The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на
Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
Анастасию Волочкову бросил директор
Анастасию Волочкову бросил директор
Песни Аллы Пугачевой вычеркивают из репертуара театров
Песни Аллы Пугачевой вычеркивают из репертуара театров
ЧП: Подростки погибли в аварии с грузовиком
ЧП: Подростки погибли в аварии с грузовиком
Анна Снаткина поделилась редкими свадебными фото в годовщину торжества
Анна Снаткина поделилась редкими свадебными фото в годовщину торжества
Потная и ненакрашенная Мария Голубкина работает над располневшей фигурой в фитнес-зале
Потная и ненакрашенная Мария Голубкина работает над располневшей
В большой семье клювом не щелкают
В большой семье клювом не щелкают

Топ на сегодня

Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет множество обрядов и примет
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет

Еще по теме

Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине
Гаубицы «Мста-Б» поступили на вооружение Первой танковой армии в Подмосковье