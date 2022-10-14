. Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»

Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»

Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»Глава Таджикистана Рахмон: Центральной Азии и России нужно создать превентивную экономику

В условиях мирового кризиса Центральная Азия и Россия должны принять участие в создании проекта превентивной экономики, призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его слова приводит ТАСС.

Во время саммита в Астане глава страны рассказал о необходимости запустить совместный проект «под условным названием "превентивная экономика" для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков». Рахмон добавил, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана« и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. «К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден он. По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в октябре
Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3:
Виктория Боня предложила дочери учить украинский язык, смотря на нем мультики
Виктория Боня предложила дочери учить украинский язык, смотря на нем
Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA
Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA
Как белые медведи передвигаются по тонкому льду
Как белые медведи передвигаются по тонкому льду
У Аллы Пугачевой поехала крыша, заявил политик
У Аллы Пугачевой поехала крыша, заявил политик
Татьяне Лазаревой отказали в отмене статуса иностранного агента
Татьяне Лазаревой отказали в отмене статуса иностранного агента
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Василиса Володина рассказала, когда можно вернуть упущенные шансы
Василиса Володина рассказала, когда можно вернуть упущенные шансы
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»
Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»
Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье
Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24

Еще по теме

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил себя «лидером нации»
Эмомали Рахмон посетит Россию и примет участие в Заседании Совета глав стран СНГ
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбе
Путин и Рахмон обсудили перспективы стратегического партнерства РФ и Таджикистана