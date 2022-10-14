. Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»

Вадим Карасев

Глава Таджикистана Рахмон: Центральной Азии и России нужно создать превентивную экономику

В условиях мирового кризиса Центральная Азия и Россия должны принять участие в создании проекта превентивной экономики, призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его слова приводит ТАСС.

Во время саммита в Астане глава страны рассказал о необходимости запустить совместный проект «под условным названием "превентивная экономика" для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков». Рахмон добавил, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана« и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. «К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден он. По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.