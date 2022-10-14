. Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети

Актер Сергей Светлаков рассказал о судьбе Ивана Урганта. Член жюри шоу «Маска. Танцы» на СТС Сергей Светлаков признался, что будет рад увидеть в костюме Снежного Барса Ивана Урганта. Известный шоумен Сергей Светлаков высказался в поддержку Ивана Урганта, на которого в последнее время обрушился хейт. Сергей Светлаков считает это большой несправедливостью, он выразил уверенность, что со временем горячие головы остынут и все вернется на круги своя.«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиа-среду к лучшему», — высказался Сергей Светлаков. Сейчас Сергей Светлаков является членом жюри нового шоу СТС «Маска. Танцы», которое стартовало на канале в минувшее воскресенье, 9 октября. Светлаков не исключил, что проекте может участвовать Иван Ургант. «Я буду рад, если в шоу «Маска. Танцы» Снежный Барс — это он!» — добавил Сергей Светлаков, цитирует «СтарХит».