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Шахназаров: «Если Пугачева дала интервью Собчак, то это похоронит ее окончательно и сожжет все мосты»

Шахназаров: «Если Пугачева дала интервью Собчак, то это похоронит ее окончательно и сожжет все мосты»

После громкого возвращения в Россию, когда Алла Пугачева всем объявила, что «будет наводить порядок в головах», многие подумали: звезда останется навсегда. Но Примадонна опять всех разочаровала и... уехала.


Неожиданный отъезд Пугачевой из России в конце сентября озадачил многих. Ходят слухи, что Примадонна и не собиралась оставаться в стране, а специально приехала решить вопросы с переводом детей в зарубежную школу и заняться продажей замка в деревне Грязь. Тут же поползли слухи о ее переезде в Израиль, где 73-летняя звезда недавно получила паспорт.

Сама Алла Борисовна, благополучно приземлившись в Тель-Авиве, рассказал, что молится за всех своих поклонников на Святой земле. После этого она пришла на концерт к певице Земфире, где чудесным образом оказалась и Ксения Собчак. Ранее журналистка подчеркнула: она приехала в Тель-Авив на несколько дней по работе и скоро вернется в Москву.

Несколько Telegram-каналов предположили — Собчак отправилась в Израиль, чтобы получить эксклюзивное интервью Примадонны, ведь, по сути, певица так и не прояснила до конца свою позицию относительно политической повестки и не рассказала, чем жила все это время. Общение может стать сенсацией. Только вот некоторые считают, общаться с Ксенией Алле Борисовне совсем не стоит.

«Если интервью Пугачевой выйдет у Собчак, это станет той самой последней дверью, которой хлопнет Алла Борисовна. Потому что она себя этим интервью похоронит окончательно и сожжет все мосты. А Собчак нужен хайп, ей все равно, у кого брать — маньяка или Примадонны», — выразил мнение Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».

Журналист уже давно критикует Ксению и считает ее бездарной. По его словам, Собчак сумела собрать хороших редакторов, которые все делают за нее: говорят в «ухо» (специальный наушник для тележурналистов — прим. «СтарХита»), пишут тексты и добывают информацию. А ей остается только озвучить ее и то, чаще всего она делает это с ошибками.

«Вы видели, как Ксения написала Тель-Авив? В одном слове три ошибки! А если бы ее отправили в Гусь-Хрустальный, как бы там она выкручивалась», — продолжил свой спич журналист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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