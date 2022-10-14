. Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино

Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино

Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в киноАктриса Скарлетт Йоханссон рассказала, как ее объективизировали в кино

37-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, как столкнулась с сексуальной объективацией в кино. Ее слова передает Independent.

По словам Йоханссон, в первые годы карьеры она была «гиперсексуализирована», поэтому ей не давали тех ролей, которые она хотела. «Меня объективизировали в этом [сексуальном] смысле, и мне даже начало казаться, что из-за этого я не получаю предложений о той работе, которую я действительно хотела бы делать», — сказала она.

Актриса добавила, что позднее деятели кино начали воспринимать ее как взрослую «40-летнюю женщину», потому что она играла героинь, старше ее самой на несколько лет. «Я застряла в этом сексуализированном образе, потому что все думали, что я старше и потому, что у меня было много подобных ролей», — заключила Йоханссон.

Впервые актриса появилась на экранах в девятилетнем возрасте в фильме «Норт» (1994). В 2020 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «История о супружестве».

Ранее актриса Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью из-за роли в «Леоне».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Музыкальная пауза: кошачий джаз
Музыкальная пауза: кошачий джаз
Ставшая матерью близнецов Юлия Ефременкова раскрыла, во сколько ей обошлись роды
Ставшая матерью близнецов Юлия Ефременкова раскрыла, во сколько ей
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в октябре
Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3:
Виктория Боня предложила дочери учить украинский язык, смотря на нем мультики
Виктория Боня предложила дочери учить украинский язык, смотря на нем
Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA
Россиянам раскрыли местонахождение фрикаделек из IKEA
Как белые медведи передвигаются по тонкому льду
Как белые медведи передвигаются по тонкому льду
У Аллы Пугачевой поехала крыша, заявил политик
У Аллы Пугачевой поехала крыша, заявил политик
Татьяне Лазаревой отказали в отмене статуса иностранного агента
Татьяне Лазаревой отказали в отмене статуса иностранного агента
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу

Еще по теме

Скарлетт Йоханссон рассказала, как в молодости ее "гиперсексуализировали": "Люди думали, что я намного старше, чем была на самом деле"
Скарлетт Йоханссон раскритиковала коллегу по съемочной площадке
Скарлетт Йоханссон высказалась за свободный кастинг в кино
Скарлетт Йоханссон признана самой «кассовой» актрисой года по версии Forbes