СМИ раскрыли, с кем встречается Молочников. Новая пассия режиссера старше его на 13 лет
30-летний Александр Молочников уехал из России после начала СВО, обосновавшись в США. При этом обладатель американского гражданства расстался с Екатериной Варнавой, громкий роман с которой обсуждался в последнее время. Как выяснилось, популярный режиссер нашел замену звезде Comedy Women.
По данным "Газеты.ру", у Александра Молочникова роман с Софьей Капковой - основательницей Центра документального кино.
Как отмечается, режиссер был замечен в компании красотки. При этом Молочникова явно не смущает большая разница в возрасте - Софья старше его на 13 лет.
"В окрестностях Центрального парка 30-летний опальный режиссер проводит время в обнимку с 43-летним продюсером Софьей Капковой, также покинувшей Россию до лучших времен", – сообщает Telegram-канал "Тушите свет".
Александр Молочников и Софья Капкова пока никак не прокомментировали слухи о своем романе.
Молочников раскрыл причины расставания с Варнавой
Режиссер рассказал в интервью Юрию Дудю** (признан иноагентом в России), почему его брак с Екатериной Варнавой потерпел крах.
По словам Молочникова, он узаконил брак с Варнавой минувшей весной. "Это была самая кратковременная свадьба. Поженились в начале марта, кажется. Мы планировали уехать вдвоем... Она очень хотела ребенка, давно. Такой был план. Когда мы сошлись, через несколько месяцев у нас возникла эта идея, мы ей прямо очень загорелись оба. Нас она как-то держала вместе. Это как-то круто выглядело. Оказались в загсе, не предполагая, что через короткое время разойдемся. Это крайне обидно", - отметил режиссер.
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