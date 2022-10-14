. Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»

Несколько месяцев назад Артур Смольянинов рассказал, что негативно относится к спецоперации. Актер планировал оставаться в России, но из-за своей гражданской позиции вынужден был уехать за ее пределы.

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Смольянинов признался, что стал более востребованным после громкого заявления. «После интервью мне пришло довольно много предложений о работе за границей. Приезжайте, попоете нам песни, что-нибудь придумаем и так далее. От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу еще быть здесь, пока есть возможность. Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает», — делился он.

Актер и дальше бы работал в России, но все же принял решение переехать. «Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули», — грустил 38-летний Артур в интервью «Медузе»*.

Смольянинов добавил, что без ролей он остался не разом. «Безусловно. Не сразу и не резко, и в относительно в мягкой форме, даже в очень мягкой — никаких репрессий не было», — сказал актер.

К слову, звезда «9 роты» уже привыкает к новой обстановке. «Там, где я сейчас (в Европе), многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости», — радуется он.