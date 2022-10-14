. Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»

Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»

Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»

Несколько месяцев назад Артур Смольянинов рассказал, что негативно относится к спецоперации. Актер планировал оставаться в России, но из-за своей гражданской позиции вынужден был уехать за ее пределы.

*Издание «Медуза» признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2022.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации «Медуза», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Смольянинов признался, что стал более востребованным после громкого заявления. «После интервью мне пришло довольно много предложений о работе за границей. Приезжайте, попоете нам песни, что-нибудь придумаем и так далее. От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу еще быть здесь, пока есть возможность. Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает», — делился он.

Актер и дальше бы работал в России, но все же принял решение переехать. «Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули», — грустил 38-летний Артур в интервью «Медузе»*.

Смольянинов добавил, что без ролей он остался не разом. «Безусловно. Не сразу и не резко, и в относительно в мягкой форме, даже в очень мягкой — никаких репрессий не было», — сказал актер.

К слову, звезда «9 роты» уже привыкает к новой обстановке. «Там, где я сейчас (в Европе), многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости», — радуется он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»
Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась,
Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка
Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка
Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за помощь в трудной ситуации
Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за
Владимир Путин признался, когда закончится мобилизация
Владимир Путин признался, когда закончится мобилизация
Юлия Ковальчук поздравила подросшую дочь
Юлия Ковальчук поздравила подросшую дочь
Павел Прилучный показал семейную идиллию с новой супругой и детьми от брака с Муцениеце
Павел Прилучный показал семейную идиллию с новой супругой и детьми от
Похоже, в Gotham Knights на Playstation 5 и Xbox Series X будет только режим в 30 FPS
Похоже, в Gotham Knights на Playstation 5 и Xbox Series X будет
Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире
Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой
Какие знаки зодиака могут создавать прочные союзы, хорошо дополняя друг друга
Какие знаки зодиака могут создавать прочные союзы, хорошо дополняя
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Музыкальная пауза: кошачий джаз
Музыкальная пауза: кошачий джаз
Ставшая матерью близнецов Юлия Ефременкова раскрыла, во сколько ей обошлись роды
Ставшая матерью близнецов Юлия Ефременкова раскрыла, во сколько ей

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу
Польше предрекли «невообразимую» нищету и безработицу
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу,

Еще по теме

Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий
Верка Сердючка рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
«Иркутский союз библиофилов»*, учрежденный Алексеем Петровым*, признан иноагентом
Моргенштерн потерял все в один момент