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SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX не станет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. По мнению руководства компании, расходы должен взять на себя Пентагон - соответствующая просьба уже поступила в ведомство, сообщает CNN.

На Украине находятся порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Илон Маск уточнил, что связанные с этим операции стоили компании $80 млн, а к концу 2022 года расходы превысят $100 млн.


"Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно", - сообщает телеканал.

В прошлом месяце Илон Маск направил в Пентагон письмо о том, что его компания больше не станет "продолжать финансировать работу Starlink, как прежде" - она больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине - и попросил военных взять на себя финансирование услуг связи в интересах украинских властей и военных. К 2023 году сумма превысит $120 млн, а в следующие 12 месяцев составит еще $400 млн. Пока Пентагон не дал ответа Маску.

Тем временем украинские войска выражают недовольство перебоями в системе спутниковой связи Starlink. Власти Украины признавались, что сбои уже привели к "катастрофическим" потерям связи в ВСУ за последние недели, это привело к паническим настроениям среди военных. Киев считает, что перебои случались из-за попыток системы предотвратить ее перехват российской стороной.

Сразу после начала российской спецоперации - 26 февраля - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров просил Маска обеспечить республику станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. На следующий день Маск объявил, что Starlink начали работать на Украине.

В марте Маск подчеркнул, что не станет блокировать материалы российских СМИ в своей сети Starlink. По его мнению, необходимо поддерживать свободу слова, вне зависимости от происходящих событий.

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По материалам: uposters.ru

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