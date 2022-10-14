. США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили
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США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили

США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобилиReuters сообщило, что США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили Humvee

США направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации.

Как уточнил источник, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. При этом значительных новых систем вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), в нем не предусмотрено. В администрации добавили, что Вашингтон может объявить о выделении нового пакета помощи в пятницу, 14 октября, однако эти сроки могут быть изменены. Кроме того, может поменяться содержание пакета.

По задумке американских властей, поставляемое оружие должно помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в проведении контрнаступательных операций.

Ранее стало известно, что США поставят Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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