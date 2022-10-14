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Стало известно о стремительном разрушении Британии из-за зомби-экономики

Стало известно о стремительном разрушении Британии из-за зомби-экономикиThe Telegraph: Великобритания стремительно рушится из-за «зомби-экономики»

Великобритания стремительно рушится из-за «зомби-экономики», основанной не на производстве реальных товаров и услуг. Об этом заявил обозреватель Аллистер Хит в своей статье для The Telegraph.

Журналист отметил, что хозяйственная деятельность в Британии держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. По его словам, миссия нового правительства состоит в том, чтобы реконструировать страну и настроить ее на производство большего количества реальных товаров потребления. Также, по мнению автора, власти должны реформировать налоговую систему и регулирование.

Хит заявил, в настоящее время в Британии слишком много «зомби». Речь идет о компаниях с чрезмерными задолженностями, домовладельцах и инвесторах, образ жизни которых может быть устойчивым только при низких кредитных ставках в один-два процента, а также о покупателях автомобилей, рассчитывающих, что дешевый кредит будет доступен всегда.

По мнению журналиста, если новое правительстве не сможет встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов. Он подчеркнул, что кульминацией станет крушение порочной экономической системы государства.

В августе эксперт издания The Telegraph Бен Райт заявил, что последствия украинского конфликта и энергетический кризис в скором времени разрушат экономику Великобритании. По его словам, в современной Британии «ничего не работает и все стоит дорого», в то время как граждане страны «слишком заняты спорами о причинах своих бед, чтобы найти какие-либо решения». Автор отметил, что «британцы с ужасом наблюдают» за ростом предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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