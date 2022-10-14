. Ставшая матерью близнецов Юлия Ефременкова раскрыла, во сколько ей обошлись роды

В сентябре Юлия Ефременкова подарила избраннику двух сыновей. Звезда реалити была счастлива стать матерью, но радостное событие омрачили осложнения после родов.

35-летняя Юлия Ефременкова перенесла кесарево сечение. Малышей сразу же после родов перевели в реанимацию, восстановление потребовалось и самой матери. Шатенка до сих пор находится вместе с детьми в лечебном учреждении. Она признается, что устала ждать возвращения домой, поэтому активно общается с подписчиками в личном блоге.

Так, например, сегодня Юлия раскрыла стоимость родов. «Это все индивидуально. Можно взять пакет «все включено» за 350 тысяч, а можно просто оплатить врача и анестезиолога, как сделали мы. Если вам нужна акушерка или неонатолог, это стоит дополнительных денег. Стоимость врача зависит от его категории, начинается от 60 тысяч. Врач самой высшей категории — 130 тысяч. Я рожала у врача высшей категории. Мы выбрали анестезиолога, который стоит 30 тысяч, оплачивали отдельную палату 10 тысяч в сутки», — ответила экс-участница «ДОМа-2».

К слову, дети Ефременковой уже находятся в обычной палате, правда, у них до сих пор наблюдаются проблемы со здоровьем. Шатенка очень переживает за малышей и часто проводит с ними время. Сейчас семья находится в отделении детской патологии. «Мы тут лежим по ОМС и не платим ни копейки», — делилась Юлия.

Напомним, что телезвезда родила от Мондезира Свет-Амура. Пара пока не скрепила отношения в загсе, хотя заявили о помолвке еще в 2019 году. В отличие от избранника Юлия уже была замужем. Восемь лет она прожила в браке с Тимуром Ефременковым. Союз разрушился, по словам шатенки, из-за измен и больших трат супруга.