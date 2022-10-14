. Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за помощь в трудной ситуации
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Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за помощь в трудной ситуации

Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за помощь в трудной ситуации
Знаменитый модельер и заслуженный деятель искусств, Валентин Юдашкин сегодня отмечает 59-летие, с чем его поздравили, в первую очередь, жена и дочь. 14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 59 лет. Самой первой модельера поздравила жена, 63-летняя Марина Юдашкина. Она опубликовала фото с какого-то торжественного мероприятия, где супруги оба были в вечерних образах, а под ней написала искренние поздравления.  Бизнес-леди призналась ему в любви и пообещала всегда быть с ним.
«Валечка! Поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они воспитали тебя настоящим мужчиной и хорошим человеком, я благодарю твоих друзей за то, что они помогали в трудной ситуации, а тебе, дорогой я желаю только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив! Я люблю тебя и всегда буду рядом», — трогательно написала Марина. Подписчики звездного семейства тут же присоединились к поздравлениям в комментариях. Знаменитости отечественного шоу-бизнеса и обычные поклонники в основном желают Валентину Юдашкину здоровья, счастья и долгих лет жизни. И ведь это действительно то, что дизайнеру сейчас нужнее всего. С 2016 года Валентин Абрамович борется с онкологией. Изначально ему поставили диагноз — рак почки, но метастазы стремительно распространялись и на другие органы. В последнее время законодатель моды в России действительно выглядит получше: с его лица не сходит улыбка, он слегка набрал вес и стал регулярно появляться в соцсетях супруги. И на это есть свои причины: жена, дочь, внуки и зять вернулись на родину в конце лета. Модельер не видел свою единственную дочь и троих внуков аж с 2019 года. Галина Юдашкина вместе с детьми и мужем Петром Максаковым все это время жила в Гонконге и занималась семейным бизнесом. Вместе с отцом 32-летняя наследница развивала азиатское направление бренда Valentin Yudashkin, в котором занимает пост креативного директора.
Изначально поехать в Китай Галина планировала на несколько месяцев, но из-за пандемии и жестких правил карантина вся семья несколько лет не могла вернуться на родину. Правда, не успел отец насладиться приездом дочери и внуков, как они снова уехали за границу. Галина с семьей сейчас отдыхает в Дубае. И даже в его день рождения не сможет поздравить лично. Вслед за матерью она опубликовала пост-поздравление в соцсетях: «Любимый мой папуля, с днем рождения тебя! Я хочу пожелать тебе здоровья! Очень сильно люблю!».
# Шоу-бизнес Валентин Юдашкин
По материалам: z-aya

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