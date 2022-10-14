. Татьяне Лазаревой отказали в отмене статуса иностранного агента

Ведущая Татьяна Лазарева пыталась оспорить в суде свой новый статус. В июле Минюст внес Татьяну Лазареву* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поначалу телеведущая отнеслась к этому с иронией, однако позже решила оспорить данный статус в суде. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. **Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. 56-летняя Татьяна Лазарева направила соответствующий иск в Замоскворецкий суд. Слушание было запланировано на октябрь. Сегодня стало известно, что добиться желаемого телеведущей так и не удалось. Суд отказался снять с нее статус иностранного агента, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».В реестре Минюста также числится супруг Лазаревой Михаил Шац**. Телеведущий попал в него в сентябре. Комик также намерен оспорить данное решение и подал иск против ведомства. Напомним, что Татьяна почти шесть лет проживает в Испании вместе с младшей дочерью. За границей артистка снимает виллу, у нее также есть квартира в Москве. Продавать российскую недвижимость звезда не спешит, так как признается, что все еще надеется когда-нибудь вернуться на родину. За границей находится и Михаил Шац. По словам телеведущей, он переехал в Израиль, где продолжает заниматься стендап выступлениями. Комик также ведет YouTube-шоу совместно со старшей дочерью Софьей.