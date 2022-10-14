. Телеведущей Татьяне Лазаревой не удалось оспорить статус иноагента

Вадим Карасев

Суд Москвы признал законным статус иноагента телеведущей Татьяны Лазаревой

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение телеведущей Татьяны Лазаревой в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. О том, что телеведущей не удалось оспорить это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде.

28 сентября сообщалось о подаче Лазаревой иска к Минюсту РФ по этому поводу. 5 сентября телеведущая назвала снятие с нее статуса иноагента условием возвращения в Россию. При этом она отметила, что планирует жить в РФ на постоянной основе.

22 июля Минюст внес Лазареву в реестр физлиц-иноагентов. В ведомстве обосновали решение «осуществлением политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках финансирования Лазаревой указана Украина.

Лазарева покинула Россию в марте 2022 года. В настоящее время ведущая живет в Испании.

