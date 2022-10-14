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Телеведущей Татьяне Лазаревой не удалось оспорить статус иноагента

Телеведущей Татьяне Лазаревой не удалось оспорить статус иноагентаСуд Москвы признал законным статус иноагента телеведущей Татьяны Лазаревой

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение телеведущей Татьяны Лазаревой в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. О том, что телеведущей не удалось оспорить это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде.

28 сентября сообщалось о подаче Лазаревой иска к Минюсту РФ по этому поводу. 5 сентября телеведущая назвала снятие с нее статуса иноагента условием возвращения в Россию. При этом она отметила, что планирует жить в РФ на постоянной основе.

22 июля Минюст внес Лазареву в реестр физлиц-иноагентов. В ведомстве обосновали решение «осуществлением политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках финансирования Лазаревой указана Украина.

Лазарева покинула Россию в марте 2022 года. В настоящее время ведущая живет в Испании.

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По материалам: lenta.ru

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