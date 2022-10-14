. The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на грани глубокой рецессии
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The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на грани глубокой рецессии

The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на грани глубокой рецессии

Британский журнал The Economist обратил внимание на улучшение экономической ситуации в России, в то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, сообщает ТАСС.

В издании вышел материал под заголовком "Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее".


Автор статьи отмечает, что в экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент. При этом, несмотря на трудности в российской экономике, рецессия, вероятно, подошла к концу.

Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает "индикатор текущей активности". Этот показатель дает представление о том, как меняется экономическая ситуация от месяца к месяцу. Согласно полученным данным, активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах. Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о частичной мобилизации. Однако спустя какое-то время стабилизировался и даже немного вырос.

Кроме того, восстановился и объем производства в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля. Это свидетельствует о том, что российским производителям удалось заместить поставки из стран Запада.

В статье отмечается, что ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом эквиваленте превышает средний уровень прошлого года. В своих последних прогнозных отчетах, опубликованных 11 октября, МВФ улучшил прогноз по экономике России на этот год. В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%. Теперь ожидается снижение на 3,4%. Радоваться тут нечему, но такой спад представляется решаемой проблемой, подчеркивает издание.

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По материалам: uposters.ru

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