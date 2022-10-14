. Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме КапитолияЭкс-президента США Трампа возмутило решение о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился из-за решения комитета Палаты представителей США вызвать его для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

«Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений своего последнего заседания? Потому, что этот комитет потерпел полный крах и призван был служить лишь дальнейшему расколу нашей страны, у которой, между прочим, и так дела идут очень плохо», — высказался Трамп, раскритиковав решение комитета.

По мнению Трампа, специальный комитет Палаты представителей «умышленно не стал расследовать масштабные махинации с голосами избирателей на президентских выборах 2020 года», на которых победил Джо Байден.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства стал демократ Джо Байден. Десятки людей были задержаны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
Курс японской иены упал до рекордно низкого уровня за 32 года
Курс японской иены упал до рекордно низкого уровня за 32 года
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Актриса Кристина Асмус продолжает хайпиться после фильма "Текст"
Актриса Кристина Асмус продолжает хайпиться после фильма
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Алла Пугачева убивала эстраду, заявил скандальный журналист
Алла Пугачева убивала эстраду, заявил скандальный журналист
Певица Слава эмоционально высказалась о сбежавших звездах
Певица Слава эмоционально высказалась о сбежавших звездах
Стало известно о стремительном разрушении Британии из-за зомби-экономики
Стало известно о стремительном разрушении Британии из-за
Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на Xbox
Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на
6 причин постоянных неудач в любви и способы их исправления
6 причин постоянных неудач в любви и способы их исправления
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу,

Топ на сегодня

Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет множество обрядов и примет
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с

Еще по теме

Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Конгресс США опубликовал документы по делу о «вмешательстве» России
Бывшего советника Трампа вызвали для дачи показаний
Сын Трампа в третий раз дал показания в сенате по "российскому делу"