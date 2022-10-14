. Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Вадим Карасев

Экс-президента США Трампа возмутило решение о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился из-за решения комитета Палаты представителей США вызвать его для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

«Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений своего последнего заседания? Потому, что этот комитет потерпел полный крах и призван был служить лишь дальнейшему расколу нашей страны, у которой, между прочим, и так дела идут очень плохо», — высказался Трамп, раскритиковав решение комитета.

По мнению Трампа, специальный комитет Палаты представителей «умышленно не стал расследовать масштабные махинации с голосами избирателей на президентских выборах 2020 года», на которых победил Джо Байден.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства стал демократ Джо Байден. Десятки людей были задержаны.