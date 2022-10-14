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Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия

Трампа вызовут на допрос по делу о штурме КапитолияBBC: комитет Палаты представителей США вызовет Трампа на допрос по делу о штурме Капитолия

Комитет Палаты представителей США с помощью повестки вызовет бывшего президента Дональда Трампа для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает BBC.

«Комитет единогласно проголосовал за направление повестки Дональду Дж. Трампу, бывшему президенту США, для предоставления свидетельств в рамках расследования», — говорится в сообщении комитета.

Комитет палаты представителей занимается расследованием беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. По информации издания, экс-президент США может отказаться от дачи показаний. Отмечается, что комитет и вовсе может быть расформирован, если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль республиканцев.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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