. У Аллы Пугачевой поехала крыша, заявил политик

Худяков высказался о певице Алле Пугачевой отплясывающей в Израиле. Роман Худяков высказался о встрече Аллы Пугачевой и Земфиры в Израиле. Там, напомним, подруга Ренаты Литвиновой дала концерт, на который явилась и Примадонна. Пугачева активно отплясывала среди публики, а потом запечатлелась с Земфирой, после чего артистки обменялись любезностями в соцсетях. Примадонна назвала Рамазанову «ребенком на сцене», а вторая заявила, что они «обе певицы своей страны», а Алла Борисовна — «величина».Эти восторги Земфиры сильно удивили Романа Худякова, ведь недавно она была иного мнения о знаменитости. «Звездная тусовочка» разбегается из страны — им некомфортно — и пытается демонстрировать радость и единство за рубежом. Худшего «подарка», чем это фото, Рената Литвинова Земфире сделать не могла. Земфира, похоже, испытывает боль рядом с Пугачевой, которую раньше называла «безголосой». Но теперь они обе —– люди без Родины, да еще и с колоссальным самомнением «звездулин». Одна считает россиян «холопами» и «рабами», другая записывает никому не нужные песни с отсылкой к Библии — совсем крыша отъезжает», — написал в своих соцсетях политик.