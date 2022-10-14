. В московском военкомате опровергли сообщения о вручении повесток возле станций метро
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В московском военкомате опровергли сообщения о вручении повесток возле станций метро

В московском военкомате опровергли сообщения о вручении повесток возле станций метро

Жителям Москвы не вручают повестки в рамках кампании частичной мобилизации у станций метрополитена, информация об этом в СМИ не соответствует действительности. Об этом заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев заявил РИА Новости 14 октября.

По его словам, подобным не заняты ни сотрудники комиссариатов города, ни полицейские. «Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно», — сообщил он.

Вместе с тем полицейские могут задерживать граждан, которые умышленно уклоняются от призыва после получения повестки, добавил замвоенкома.

В комиссариате Москвы, в свою очередь, напомнили, что соответствующие документы вручаются россиянам только лично сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами, либо через работодателя. В повестке должны быть указаны личные данные призывника и подпись главы военкомата того района, в котором тот прописан.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета» 14 октября, председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что любые «облавы» правоохранителей на призывников будут признаны незаконными в случае подтверждения подобных инцидентов. 

«Парламентская газета» разобралась, что о таких мероприятиях сказано в действующем законодательстве.

# Политика / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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