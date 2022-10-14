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В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии

В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии«Осторожно, новости»: выпускника детдома с отставанием в развитии мобилизовали в Москве

Выпускника детдома с отставанием в развитии задержали в московском общежитии и мобилизовали на военный полигон. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Он у меня никогда не служил, учился в коррекционной Духовщинской школе для детей умственно-отсталых, у него диагноз "легкое слабоумие", детская психологическая травма. В военном билете написано, что он не служил, категория В», — рассказала жена 30-летнего Ивана Усынкина.

Россиянин работал на вахте строителем и приехал в столицу из Смоленской области. Канал «Осторожно, новости» публикует протокол его медобследования двухлетней давности, в котором говорится, что у мужчины выявлены легкие диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. Одним из последствий такого диагноза является слабоумие.

По словам женщины, 12 октября в четыре часа утра в общежитие, где жил Усынкин, пришли приставы и полицейские, которые забрали у жильцов паспорта и без объяснений проводили ее мужа в автобус вместе с другими соседями.

Задержанных доставили в мобилизационный пункт, где раздали повестки. Усынкин сказал, что никогда не служил и имеет ограничения по здоровью, в ответ на это ему выдали форму и увезли в парк «Патриот». Там мобилизованным раздали постельное белье и жетоны, а наутро отправили в Нижегородскую область на Мулинский полигон.

Супруга мобилизованного утверждает, что обращалась во все инстанции и дошла до московской прокуратуры, где в ответ на ее претензии пообещали решить проблему и повесили трубку.

С момента объявления частичной мобилизации поступает все больше сообщений о случаях призыва неподходящих для службы граждан. В числе основных причин обращений — состояние здоровья призывников, проблемы с медицинским осмотром, несогласие с призывом из-за семейных обстоятельств, превышение призывного возраста и другие критерии.

Так, мобилизованного мужчину с сахарным диабетом из Краснодарского края госпитализировали с военного полигона в Новочеркасске. По словам супруги призывника, врачи до сих пор считают его годным к службе.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. По его словам, в стране мобилизовали 222 тысячи человек, все призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части.

Президент подчеркнул, что «бестолковщина», обнаруженная в ходе проведения частичной мобилизации, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Ранее он поручил исправить ошибки и разобраться отдельно в каждом конкретном случае ошибочной мобилизации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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