. В отношении Клавы Коки просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих за короткую юбку и "нецензурные тексты"
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В отношении Клавы Коки просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих за короткую юбку и "нецензурные тексты"

В отношении Клавы Коки просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих за короткую юбку и "нецензурные тексты"

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих — поводом для этого стал концерт на 1 сентября в Новосибирске. После мероприятия родители зрителей возмутились якобы неподобающим видом певицы во время выступления перед детьми и текстами ее песен со сцены, которая находилась напротив Спасо-Преображенского собора. С инициативой возбудить уголовное дело выступил Фонд защиты национального исторического наследия — члены организации написали письмо главе СК Александру Бастрыкину, в котором привели цитаты из песен Коки и обвинили ее "публичном поощрении к вступлению в половую связь". В текстах ее песен в том числе значится "Забери пьяную домой, делай со мной все, что хочешь", "Я твой личный маньяк, я тебя придушу" и т. д. В клипах указанного исполнителя демонстрируются откровенные наряды, алкогольные напитки. Помимо того, на обложке одного из своих альбомов Высокова К. В. предстает и вовсе в обнаженном виде. В ходе указанного выступления последняя находилась на сцене напротив Спасо-Преображенского собора в окружении в том числе детей. Умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выраженных в явном неуважении к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, исполнила композиции, в которых содержится грубая нецензурная брань, публичное поощрение действий к вступлению в половую связь в состоянии алкогольного опьянения и другое, — говорится в письме.

Ранее Клава Кока возмутилась жалобами на нее в соцсетях:Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе оскорбить веру любой конфессии. Обвинения в оскорблении чувств верующих из-за своего выступления ранее получил и Филипп Киркоров — зрители увидели оскорбление в том, что на сцене музыкант залез на крест.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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