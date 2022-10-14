Вадим Карасев

«Известия»: в ЦБ России прорабатывают переводы денег в Армению и Казахстан через СБП

В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские республики. По словам источников «Известий» на платежном рынке, в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка (ЦБ) прорабатывают запуск переводов в Армению и Казахстан.

Один из собеседников издания рассказал, что российские банки тестируют взаимодействие с НСПК (клиринговый центр национального сервиса), которая, в свою очередь, оттачивает работу с зарубежными системами. По его словам, прорабатываются варианты перечислений и в другие страны ЕАЭС. Другой источник уточнил, что на данный момент работа с Арменией и Казахстаном находится лишь на начальном этапе — на стадии переговоров.

В ЦБ изданию сообщили, что пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года.

В августе 2021 года ЦБ предложил расширить функциональность СБП благодаря переводам из России в другие страны. Новые возможности задумали внедрить как благодаря взаимодействию с похожими системами за границей, так и за счет сотрудничества с отдельными зарубежными банками. Вступить в силу указание регулятора должно с 1 апреля.

СБП запустили в начале 2019 года. Система позволяет пользователям российских банков быстро переводить средства по номеру телефона, а также оплачивать товары или услуги с помощью QR-кода. О возможности появления в СБП трансграничных платежей в ЦБ упоминали в апреле 2021 года, тогда предполагалось, что первой страной, куда можно будет отправить деньги, станет Белоруссия.