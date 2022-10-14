. В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в жестокой расправе над младшей сестрой
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В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в жестокой расправе над младшей сестрой

В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в жестокой расправе над младшей сестрой

Вчера жительница Саратова обнаружила дома страшную находку — на полу в крови лежала ее 10-летняя дочь. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть ребенка от многочисленных ножевых ранений и ожогов.

Главной подозреваемой в убийстве девочки стала... ее 14-летняя сестра. Подросток нанесла родственнице около 20 ножевых ранений.

«По данным следствия, 13 октября 2022 года примерно в 18 часов 30 минут матерью, которая вернулась с работы, в квартире по месту проживания на улице Батавина города Саратова обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Родителями сообщено о происшествии в полицию. Бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть», — поделились в Следственном комитете Саратовской области.

Подозреваемая задержана, она дает показания. Сложно представить, что сейчас творится с матерью девочек.

«Следователями и криминалистами следственного управления по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проведен ряд других следственных и процессуальных действий. Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемой. По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Будет дана соответствующая юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

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По материалам: starhit

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