. В Великобритании потребовали оценить реальные активы Елизаветы II
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В Великобритании потребовали оценить реальные активы Елизаветы II

В Великобритании потребовали оценить реальные активы Елизаветы IIBusiness Standard: надзорные органы Великобритании потребовали оценить активы Елизаветы II

Надзорные органы Великобритании потребовали провести оценку реальной стоимости активов королевской семьи. Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии могут впервые обязать заняться изучением вопроса. Об этом сообщает Business Standard.

Отмечается, что в 2021 году активы королевы Елизаветы II оценили почти в 500 миллионов долларов, в то время как британская газета The Sunday Times в 2022 году писала о 430 миллионов долларов. В эту сумму входят драгоценности и инвестиции. Общее состояние британской монархии с недвижимыми активами оценивается в 26 миллиардов долларов. Официально доходы королевы никогда не обнародовали.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал активно обсуждать вопрос о том, каковы реальные размеры ее состояния, которое по наследству перейдет ее сыну, королю Карлу III, и другим членам королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец, вероятно, пересмотрит планы по использованию короны королевы-матери с одним из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор» во время коронации супруги короля Карла III Камиллы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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