. Василиса Володина рассказала, когда можно вернуть упущенные шансы

Астролог Василиса Володина предсказала благоприятное время. В последнее время у многих темно на душе, и редкие хорошие новости радуют в разы больше обычного – чего бы они не касались. Потому что, увы, хороших новостей немного. Астрологи, к прогнозам которых в смутное время всегда приковано повышенное внимание, осенью нас только пугали. Мол, наступает тяжелый период, ничего хорошего ждать не стоит, грядет время перемен и практически раздела мира. И вот, наконец, популярный астролог Василиса Володина дала обнадеживающий прогноз. Она рассказала, что уже совсем скоро, с конца октября, наступит период под влиянием Юпитера. И при определенном раскладе он обещает нам благоприятные возможности. И наконец-то будет скорее «гармонизировать, чем вредить, насыщать, а не отбирать». И даже даст вероятность вернуть упущенные шансы.«Для каждого из нас это создает поле возможностей — возвращаются те шансы, которые упущены с декабря 2021 года по май 2022-го. За пару месяцев с 28 октября до 20 декабря можно успеть многое, хотя и не все. Не упустите время сильного Юпитера», — призвала в своем блоге Володина. И даже в своем telegram-канале дала более детальный прогноз по каждому знаку Зодиака. Так, она рассказала, что период сильного Юпитера дает возможность Тельцам, Близнецам, Весам, Водолеям, Рыбам, Львам поправить финансовое положение, увеличить зарплату или подняться вверх по карьерной лестнице, Ракам и Козерогам ситуацию могут улучшить дальняя поездка и расширение кругозора. У Дев появится возможность залечить душевные раны. У Стрельцов — сделать ремонт или даже приобрести недвижимость. Овнам нужно остановиться и прислушаться к себе. А для Скорпионов это и вовсе особый период.